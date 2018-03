Teramo, incidente stardale, muore camionista

CRONACA. TERAMO. Il conducente di un mezzo pesante é morto questo pomeriggio in un incidente avvenuto lungo l'autostrada A24 sulla carreggiata in direzione Teramo, poco dopo l'uscita Colledara. Lo rende noto la concessionaria Strada dei Parchi. L'uomo, deceduto sul colpo, è rimasto intrappolato nell'autoarticolato che si è ribaltato e ha preso fuoco.

Le generalità della vittima non sono state ancora divulgate dalla Polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a personale di Strada dei Parchi, Vigili del Fuoco e 118. E' stato necessario bloccare il traffico per consentire le operazioni di soccorso ed è stata disposta un'uscita obbligatoria presso lo svincolo di San Gabriele/Colledara. Sono in corso le attività di ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata.