Volo Pescara-Torino: 17 ore di ritardo per guasto tecnico

CRONACA. PESCRARA. Ha accumulato 17 ore di ritardo il volo che mercoledi' sera doveva partire da Pescara per raggiungere Torino. per problemi tecnici il velivolo non si e' sollevato, l'altra sera, e il decollo e' avvenuto solo ieri, alle 13.40. I passeggeri erano 29 che sono stati assistiti dalla compagnia Air Vallee e trasportati in hotel per la notte. Ieri hanno deciso di usufruire del volo solo 13 persone. Ieri sera, poi, il Torino-Pescara ha volato regolarmente.