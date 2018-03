Incidente durante giro d’Italia in moto d'epoca, feriti due inglesi

CRONACA. LORETO APRUTINO. Un cittadino inglese di 56 anni è stato ricoverato ieri all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto a Loreto Aprutino. L’uomo stava partecipando al giro d'Italia in moto d'epoca (tutte costruite fra il 1950 e il 1960) che, organizzato dal Moto Club Terni “L.Liberati-P.Pileri”, ieri ha fatto tappa in Abruzzo. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 151, in località Collefreddo.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dopo essersi accorto di avere sbagliato strada, avrebbe fatto inversione di marcia, scontrandosi con un altro motociclista, anche lui inglese. Sul posto gli uomini del 118 di Pescara sono intervenuti con l'elicottero e un'ambulanza.

Il 56enne, dopo le prime cure, è stato ricoverato in prognosi riservata per trauma toracico chiuso ma se la caverà con 21 giorni di prognosi. L’altro, C.M., ha riportato un trauma contusivo toracico chiuso e ne avrà per 15 giorni.

I due nella serata di ieri hanno lasciato l'ospedale di Pescara, dove sono stati medicati, per raggiungere il nosocomio di Terni.