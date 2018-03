Elezioni L’Aquila, proclamati eletti i 32 consiglieri comunali

POLITICA. L’AQUILA. L’Ufficio Centrale ha proclamato eletti i 32 consiglieri del Comune dell’Aquila, in seguito alle elezioni che si sono svolte il 6 e 7 maggio (primo turno) e il 20 e 21 maggio (ballottaggio).

Questo il dettaglio, come risulta dal verbale dell’Ufficio Centrale. Pd, 9 seggi: Stefania Pezzopane, Alfredo Moroni, Maurizio Capri, Antonella Santilli, Antonello Bernardi, Stefano Palumbo, Carlo Benedetti, Pietro Di Stefano, Alì Salem. Api, 3 seggi: Giuseppe Ludovici, Roberto Riga, Ermanno Giorgi. Socialisti Riformisti, 2 seggi: Gianni Padovani, Antonio Nardantonio. Cattolici democratici, 2 seggi: Salvatore Placidi, Adriano Durante. Federazione della Sinistra, 1 seggio: Enrico Perilli. Sel, 1 seggio: Giustino Masciocco. Idv, 1 seggio: Giuliano Di Nicola. L’Aquila Oggi, 1 seggio: Fabio Cortelli. Mpa, 3 seggi: Vito Colonna, Emanuele Imprudente, Roberto Tinari. Udc, 2 seggi: Piero Di Piero, Daniele Raffaele. Prospettiva 2022, 1 seggio: Luigi D’Eramo. Tutti per L’Aquila, 1 seggio: Daniele Ferella. Pdl, 1 seggio: Guido Quintino Liris. Giorgio De Matteis, Pierluigi Properzi, Vincenzo Vittorini, Ettore Di Cesare (candidati sindaci non eletti).