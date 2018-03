In Abruzzo più facile la presentazione della dichiarazione Unico 2012

ABRUZZO. Semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, riducendo, allo stesso tempo, possibili errori nella compilazione e nella trasmissione telematica del modello Unico 2012.

E’ anche questo l’obiettivo del servizio di assistenza e consulenza predisposto dall’Agenzia delle Entrate in vista dei termini di scadenza della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011. Il personale dell’Agenzia è a disposizione dei contribuenti e degli intermediari abilitati per facilitare la compilazione dei modelli, provvedendo nel contempo alla trasmissione telematica. Il servizio di assistenza è attivo anche per la presentazione di dichiarazioni integrative e/o tardive. I contribuenti e gli intermediari abilitati possono rivolgersi a tutti gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate o ai punti di assistenza fiscale presenti presso i comuni di Barisciano, Nereto, Penne, Pescina, Popoli, Scafa. I servizi sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e, nelle giornate di martedì e giovedì, anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17. Sarà data tempestiva comunicazione all’utenza qualora gli orari di apertura al pubblico siano ulteriormente incrementa ti.