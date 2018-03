DROGA, DUE ARRESTI A VASTO

CRONACA. VASTO. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Vasto, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto per acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: Antonio Santini, 32enne operaio di Vasto; Nicolino D’Innocenzo, 49enne di Vasto. I due, già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona ed il patrimonio, sono stati arrestati in esecuzione di ordine di custodia cautelare emessa dal tribunale di Vasto a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica a conclusione di un’articolata indagine svolta dai carabinieri del Nucleo Operativo su un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente eroina e cocaina, in città. I due soggetti, seguiti ed osservati per alcuni mesi, dopo essersi riforniti della droga, la vendevano in piccole dosi a tossicodipendenti di Vasto e dei paesi limitrofi. 01/04/2011 9.36