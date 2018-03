Arrestato per tentato furto di materiale ferroso

CRONACA. L’AQUILA – I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino di nazionalità romena, per furto aggravato in concorso.

In particolare, l’uomo dopo essersi introdotto all’interno dell’ex Stalla Sociale della Centrale del Latte di L’Aquila, ubicato in Via Mausonia nella frazione di Bazzano, utilizzando degli arnesi atti allo scasso, ha tentato di asportare vario materiale ferroso, quantificato in circa 10 quintali. L’intervento della pattuglia dei carabinieri, a seguito della segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato lo strano movimento dello straniero, ha permesso di coglierlo sul fatto e trarlo in arresto.