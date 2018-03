Affitti irregolari, a Tornimparte raffiche di multe

CRONACA. L’AQUILA. I carabinieri della Compagnia di L’Aquila, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno elevato svariate contravvenzioni amministrative.

In particolare, i carabinieri della Stazione di Tornimparte, tenuto conto delle numerose abitazioni date in affitto a cittadini stranieri e non, per lo più operai impegnati nella ricostruzione post sisma, hanno proceduto ad un controllo a tappeto, al fine di riscontrare l’esatta osservanza delle norme vigenti. Dal controllo eseguito, sono state riscontrate sul conto di 12 persone proprietarie di immobili, ben 37 infrazioni amministrative per la violazione dell’obbligo dell’ospitante e del datore di lavoro di effettuare la prevista comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore. Nella circostanza, sono state elevate contravvenzioni amministrative per un totale che ammonta a circa 9.000 euro.