Papa Wojtyla: domenica messa su Rete 4 da L'Aquila

RELIGIONE. L'AQUILA. In occasione del primo anniversario di inaugurazione del Santuario dedicato a Giovanni Paolo II, domenica 20 maggio 2012 alle ore 10.00 nel Santuario del Beato Giovanni Paolo II in San Pietro della Ienca (L’Aquila) l’arcivescovo Mons. Giuseppe Molinari celebrerà la Santa Messa trasmessa in diretta da Mediaset Rete 4.

Durante la cerimonia l’arcivescovo userà il calice che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha donato alla città di L’Aquila il 20 giugno 1993 durante la visita a Campo Imperatore. Dalla domenica prossima la Reliquia del Sangue del Beato sarà esposta alla pubblica venerazione dei fedeli. Dal 18 maggio 2011, giorno dell’erezione della Chiesa di San Pietro della Ienca a Santuario del Beato Giovanni Paolo II, quale primo Santuario in Europa, la presenza dei pellegrini e dei turisti è aumentata notevolmente. Diverse migliaia di fedeli hanno visitato in questo anno il Santuario, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, anche con gruppi organizzati.