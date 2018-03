Rifiuti abbandonati: i vigili li analizzano e denunciano i responsabili

CRONACA. COLONNELLA. Tolleranza zero a Colonnella contro chi abbandona i rifiuti sul territorio. I Vigili Urbani, sotto la direzione del responsabile di settore Giannino Sabini, si sono trasformati in novelli investigatori e, analizzando il contenuto dei sacchi di spazzatura abbandonati lungo le strade, sono riusciti in diversi casi a risalire ai proprietari e a sanzionarli con le relative multe.



Sette multe da 420 euro l’una sono invece state comminate a clienti sorpresi a contrattare prestazioni sessuali con prostitute sulla Bonifica del Tronto.

