La Provincia di Pescara in Olanda per rilanciare il territorio

CRONACA. PESCARA. La Provincia di Pescara ha partecipato con un proprio spazio espositivo, nei giorni scorsi, in Olanda, alla nona edizione di "Italie Evenement", la rassegna internazionale dedicata al "made in Italy". L’evento si è svolto nel Castello di Haar, ad Utrecht, con la collaborazione di Enit, ICE e Camera di Commercio italiana in Olanda.

In occasione della manifestazione la Provincia di Pescara ha presentato ai visitatori i 46 comuni del territorio con il video-documentario promozionale "Montagne a portata di mare", e ha annunciato l'evento sportivo internazionale "Ironman 2012", in programma a Pescara il prossimo 10 giugno. Alla manifestazione hanno partecipato anche la Provincia di Teramo (il presidente Catarra e l'assessore al Turismo, Ezio Vannucci); il Parco Nazionale della Majella; i Borghi più Belli d'Italia (Comuni di Città Sant'Angelo, Abbateggio, Anversa degli Abruzzi, Navelli, Civitella del Tronto).