Regione: a Teramo l’economista Antonio Martino

CRONACA. TERAMO. Sarà il parlamentare ed economista, Antonio Martino, ad affiancare il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, nel corso del convegno previsto per venerdì 18 maggio, alle 17, a Teramo, nella sala polifunzionale della Provincia, in via Comi, n.11, sul tema : "Economia, lavoro sviluppo.

Ridotto il debito ora tagliamo le tasse". Nel corso dell'incontro si farà un'analisi dei dati economici nazionali e si tratterà il caso Abruzzo alla luce dei recenti risultati ottenuti dall'amministrazione regionale in merito al raggiunto pareggio di bilancio nella sanità, al taglio dei costi della politica e alla riduzione del debito. Si parlerà di comportamenti virtuosi e margini di miglioramento, di come coniugare il rigore con le esigenze di crescita del territorio. Martino, parlamentare ed economista, laureato in Giurisprudenza, ha insegnato nelle Università di Roma, Messina, Bari, Napoli, Luiss ed alla Loyola University of Chicago. Ha pubblicato oltre 200 lavori, fra cui 15 libri, il più recente dei quali, Liberalismo quotidiano, edito da LiberiLibri. La Liberty Press ha pubblicato una sua raccolta di scritti, un onore andato solo ad altri due italiani: Bruno Leoni e Benedetto Croce. Ha ricevuto la laurea honoris causa dall'università Francisco Marroquin del Guatemala (1997) e dal John Cabot College (2002).