Anniversario stragi di Capaci e di via D’Amelio, Pescara tra le città capofila

CRONACA. PESCARA. Anche Pescara oggi sarà presente come città ‘capofila’ alla conferenza stampa convocata a Roma per le celebrazioni del XX Anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, eventi che si concluderanno con la Giornata della Legalità, il 23 maggio. «Pescara è onorata di essere stata coinvolta in un progetto nazionale di estrema rilevanza, che punta a promuovere la battaglia per la legalità contro tutte le forme di criminalità organizzata o meno – ha sottolineato il sindaco Albore Mascia -.

Oggi nel corso dell’appuntamento a Roma verranno illustrati gli eventi previsti con il viaggio delle ‘Navi della legalità’ che partiranno dai porti di Napoli e Civitavecchia per concentrarsi a Palermo dove sono previste marce, momenti di incontro e anche la partita del cuore della Nazionale Cantanti contro la Nazionale Magistrati. E il momento clou della giornata del 23 maggio sarà il collegamento, in diretta su Rai Educational, con l’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo dove sarà presente con i ragazzi il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e i tre comuni capofila della Giornata saranno proprio Pescara, Roma e Torino. E il capoluogo adriatico stesso domani presenterà il programma di eventi che si svolgerà nel corso della giornata con il coinvolgimento di circa 800 studenti.