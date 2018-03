Vasto. Abbandono di rifiuti: due macedoni denunciati dalla polizia municipale

CRONACA. VASTO. Il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale di Vasto è intervenuto in Loc. Zimarino sul tratto di strada dismesso della S.S. 16 dove erano stati abbandonati rifiuti di vario genere. Sono stati individuati due uomini di nazionalità macedone che, a bordo di un autocarro, avevano abbandonato sul posto dei rifiuti classificati come speciali. I due soggetti, S.M. e A.B., venivano quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Il Nucleo di Polizia Ambientale prosegue nell’attività di controllo su tutto il territorio comunale finalizzato ad impedire e scoraggiare l’incivile pratica dell’abbandono dei rifiuti a grave danno per l’ambiente.

In molti casi la legge considera l’abbandono di rifiuti come reato con conseguente applicazione di pesanti sanzioni penali a carico dei trasgressori.