Vasto. Domenica dedicata all’ambiente

AMBIENTE. VASTO. "A spasso per la città”, la seconda domenica ecologica 2012. La manifestazione prevista per domani è organizzata dal Comune. Dalle 9.00 alle 20.00 le strade del centro saranno a disposizione di pedoni e ciclisti. «L’obiettivo - ha dichiarato stamane l’Assessore Suriani – è quello di trasformare il centro della città in uno spazio d’incontro per cittadini e famiglie, per godere delle bellezze della nostra città in modo naturale, lasciando in garage auto e moto».

Gli stand informativi saranno presenti in piazza Lucio Valerio Pudente. Sarano aperti al pubblico gratuitamente i musei civici, il parco archeologico.

E’ prevista inoltre "Vasto Pedala" passeggiata in bicicletta a cura della Consulta Giovanile Vasto: raduno ore da16.30 in Piazza De Gasperi arrivo in via Adriatica. Alle 17 nella sala Michelangelo “Proiezione film su temi ambientali” a cura dell’Associazione Sul sentiero con papà.

Domenica 13 è in programma anche la dodicesima edizione di “Correre per Vivere” che vedrà la partecipazione di adulti e bambini.

Il raduno è fissato per le ore 8,30 in Piazza della Repubblica, nei pressi della Chiesa San Giovanni Bosco.