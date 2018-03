Violentò una infermiera, teramano condannato a 10 anni

CRONACA. TERAMO. Dieci anni di carcere per violenza sessuale di gruppo contro un'infermiera. E' la condanna definitiva emessa a carico di Claudio Boffo, 46 anni di Teramo, arrestato nelle prime ore di oggi dagli agenti della Squadra Mobile di Teramo che hanno dato esecuzione all'ordinanza di carcerazione. I fatti risalgono al 2004.

Sulla base della denuncia sporta dalla vittima, i poliziotti avevano acquisito elementi probatori a carico di Boffo che, in concorso con altre due persone gia' condannate in via definitiva per gli stessi fatti, aveva abusato di un'infermiera contro la sua volonta'. Al termine dei tre gradi di giudizio, l'uomo ha visto confermata la condanna ad una pena definitiva di 10 anni. Ora e' rinchiuso nel carcere di Castrogno a Teramo.