Pescara. Uomo investito mentre attraversa

CRONACA. PESCARA. Un uomo e' stato investito questa mattina a Pescara, lungo la Nazionale Adriatica Nord, e il traffico e' rimasto paralizzato per mezz'ora. L'incidente si e' verificato alle 8,15 davanti al centro commerciale 'Delfino'. In base ad una prima ricostruzione della polizia municipale un uomo di 55 anni e' stato investito mentre stava attraversando la strada dopo essere sceso da un pullman. Lo ha travolto uno scooter condotto da un uomo di 59 anni che si spostava in direzione Nord-Sud. Il ferito e' ricoverato in ospedale, in Ortopedia, con una prognosi di 30 giorni. La circolazione e' rimasta bloccata nell'ora di punta.