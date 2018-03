Teatro Stabile: spettacolo di fine stagione con lo show di Lillo e Greg

L’AQUILA. Uno spettacolo di fine stagione per il teatro Stabile d’Abruzzo.

La serata conclusiva organizzata dal Teatro, in collaborazione con l'Atam, Sketch & Soda con Lillo e Greg, si terrà giovedì 10 maggio 2012 alle ore 21.00, presso l’Auditorium della Guardia di Finanza. I due artisti si esibiranno in uno show satirico fatto di diverse scenette che li vedrà vestire prima i panni di un acquirente e di un venditore di un negozio di dischi dove l'acquirente, per far capire al venditore quale disco sta cercando inizia a cantarne il motivo, fino ad esibirsi nell’ intera esecuzione. Poi si misureranno ne “L'Audizione” e nella scenetta “Calcola” in cui i due individui insceneranno una sorta di gara verbale; infine in “Latte Quiz Show” in cui un presentatore televisivo (Greg), durante un quiz telefonico incappa in due massaie ed un maniaco-molestatore telefonico (Lillo). Ad accompagnare gli artisti sul palco saranno gli accordi del musicista Attilio Di Giovanni che sottolineerà con i suoi tasti ironici, i passaggi più importanti della performance.