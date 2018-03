Piazza Duca Pescara: domani niente acqua

ACQUA. PESCARA. Intorno alle 13 di domani, mercoledì 9 maggio, l’Aca S.p.A. di Pescara sospenderà la normale erogazione idrica nella zona di piazza Duca d’Aosta, piazza Italia, via Paolucci e corso Vittorio Emanuele II fino a corso Umberto I a Pescara. Il provvedimento si è reso necessario per permettere la sostituzione di due saracinesche della rete idrica ubicate all’interno dei pozzetti in piazza Duca d’Aosta e via Paolucci. L’interruzione del regolare flusso idrico dovrebbe terminare intorno alla mezzanotte di domani.

Lievi cali di pressione potrebbero registrarsi, dopo alcune ore dall’inizio dei lavori, solo nei palazzi privi di autoclave, mentre nelle restanti abitazioni non si verificherà alcun disagio.

Del provvedimento sono stati informati, tramite fax, anche il Comune di Pescara e la Polizia Municipale.