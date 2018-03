LEGALITA’. ABRUZZO. Un magistrato con l'esperienza maturata nelle aule del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, e uno tra gli allenatori di calcio piu' conosciuti parleranno di bullismo, in un'iniziativa promossa dell'assessore alla Legalità, Carlo Masci, per celebrare la giornata della Legalità in memoria del giudice, Emilio Alessandrini, in programma per domani, 9 maggio, a Pescara (sala del Consiglio regionale Auditoriun De Cecco p.zza Unione).

Tra i relatori ci saranno Zednek Zeman ed il sostituto procuratore della Procura della Repubblica dell'Aquila, Antonietta Picardi. I lavori saranno coordinati dal direttore del Dipartimento regionale Riforme istituzionali, Filonena Ibello.

Si inizia alle 9.30