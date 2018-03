Don Ciotti a Penne per la efsta di San Massimo

RELIGIONE. PENNE. Inizia questa sera, a Penne, la festa di San Massimo, co-patrono dell’arcidiocesi di Pescara-Penne.

Tre giorni in onore del Santo martire. Il programma, preceduto da una novena itinerante per tutte le parrocchie della città prevede l’adorazione contemporanea in tutte le chiese di Penne. «Innanzitutto – spiega don Giorgio Moriconi, parroco nella città di Penne e vicario per la pastorale della diocesi - abbiamo tentato di riportare la festa alla tradizione, era una fiera, una occasione di incontro non solo commerciale, ma umano. È ovvio che non ha più la motivazione agricola che la caratterizzava, ma vogliamo riscoprire le tradizioni». Per questo la città di Penne è stata rivestita di un’Area spettacolo, un’area medievale e un’area artigianale «in modo da mettere in evidenza – continua don Giorgio - anche i talenti che i nostri ragazzi e i nostri gruppi possiedono». Non mancheranno esibizioni, animazioni, musica, così come la processione con la statua del Santo per le vie della città, dal Duomo alla chiesa dell’Annunziata, ma a chiudere la festa sarà la proiezione gratuita di un film sul tema della responsabilità al cinema Ariston, alle 15.30, con la Messa solenne presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo, presso il Duomo e con la presenza di don Luigi Ciotti che alle 21, incontrerà la popolazione in piazza Luca da Penne.