Furto al Cup di Pescara, svuotata cassaforte con 15 mila euro

PESCARA. Un furto e' stato effettuato nella notte nei locali del Cup (Centro unico prenotazione) dell'ospedale di Pescara.

I ladri sono entrati nei locali della Asl forzando le sbarre poste all'esterno di una delle finestre e una volta dentro hanno svuotato la cassaforte con gli incassi della giornata e la cassa automatica portando via circa 15mila euro. Sul posto e' intervenuta la polizia, anche con la scientifica, per i rilievi. L'allarme è stato lanciato questa mattina alle 7 quando ci si è accorti del furto.

La prima che si è resa conto di quanto accaduto è stata l'addetta alle pulizie giornaliere che ha notato la cassa automatica presente nella sala accettazione aperta e i cassetti porta euro riversi a terra. Una delle inferriate di sicurezza della finestra sul retro dello stabile è stata piegata e posizionata all'interno della segreteria del Cup, mentre nel corridoio è stata trovata la cassaforte tagliata con una mola.

La porta della direzione poi è stata forzata e i ladri hanno rovistato in un contenitore cassa. Il responsabile della struttura ha quantificato il bottino complessivo: dalla cassa continua sono sparti circa 10.000 euro e dalla cassaforte circa 5.000 euro