Amministrative 2012, Paolo Ferrero domenica in Abruzzo

POLITICA. ABRUZZO. Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero, sara' in Abruzzo domenica 29 aprile per alcune iniziative nell'ambito della campagna elettorale e in vista della manifestazione nazionale contro il governo Monti che si terra' a Roma il prossimo 12 maggio.

Alle 10,30 Paolo Ferrero partecipera' con il candidato sindaco Corrado Di Sante della lista In movimento per i beni comuni Rifondazione-Verdi e il consigliere regionale Maurizio Acerbo a un incontro in Piazza Diaz, davanti al comune di Montesilvano, dal titolo "La politica pulita si fa in piazza, contro il governo Monti e tutte le caste". Alle ore 17 Ferrero sara' a L'Aquila per una manifestazione in piazza Duomo con i candidati della lista della Federazione della Sinistra e il sindaco Massimo Cialente.