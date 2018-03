CRONACA. PESCARA. Un autista della Gtm di 45 anni, questa mattina, si è tolto la vita impiccandosi nel cortile della sua abitazione, in via Stradonetto, a Pescara.

A scoprire il corpo un vicino di casa, intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'uomo, sposato con figli, non ha mai mostrato segni di sofferenza e non ha lasciato alcun biglietto alla famiglia per spiegare i motivi del suo gesto. Sconvolto i familiari e gli amici per un gesto che è arrivato inaspettato.