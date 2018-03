VIABILITA’.PESCARA. Partono i lavori che cambieranno la viabilità nella zona di Porta Nuova. Si realizzerà una rotatoria in piazza della Marina, che assumerà una forma allungata verso il mare, consentendo di ripristinare la direzione diretta mare-monti per collegare di nuovo via Andrea Doria con via Marco Polo, ed eliminando l’ingresso obbligatorio sul ponte dell’asse attrezzato che per anni ha creato qualche disagio.

I lavori sono previsti per 50 giorni.