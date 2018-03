Aggredì automobilista, finisce ai domiciliari

CRONACA. MONTORIO AL VOMANO. E’ stato arrestato questa mattina dalla Squadra Mobile di Teramo Maurizio De Angelis, 48 anni, commerciante di Montorio al Vomano.

L’uomo aveva aggredito un automobilista dopo un sorpasso azzardato sulla statale 80 da Teramo verso Montorio al Vomano. L’uomo era stato già denunciato per minaccia, ingiuria, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere a cui si sono aggiunte anche le varie contravvenzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada. Da questa mattina l’uomo si trova ai domiciliari come su disposizione del gip del tribunale di Teramo.