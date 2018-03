Sabato e domenica, torna il week and ecologico a Pescara

VIABILITA’. PESCARA. Decimo fine settimana di chiusura al traffico delle vie del centro cittadino per l’appuntamento con il ‘Week-End Ecologico’.

Oggi e domani sarà in vigore (dalle 17 alle 19) ancora il divieto di transito in via De Amicis, dall’incrocio con corso Vittorio Emanuele sino all’incrocio con viale Regina Elena; poi in via Mazzini, dall’incrocio con viale Regina Margherita sino all’incrocio con via Regina Elena, il primo tratto compreso tra via Poerio e via Regina Margherita è già chiuso alle auto per i lavori di riqualificazione; è stata prevista l’istituzione della segnaletica di preavviso in viale Riviera nord all’incrocio con via De Amicis e via Mazzini. Presso tutti i varchi saranno presenti le transenne e soprattutto saranno presidiati dai volontari della Protezione civile.