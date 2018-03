Ritrorvata morta in un bosco anziana uscita a fare asparagi

CRONACA. CIVITELLA DEL TRONTO. E' stata ritrovata questa mattina senza vita la donna di cui da ieri si erano perse le tracce. Uscita di casa, come era solito fare, alla ricerca di asparagi, non vi ha fatto piu' rientro. Stamane, poco dopo le 6,30, e' stata ritrovata senza vita nei boschi.

L'anziana potrebbe essere morta a seguito di un malore. A stabilirlo sara' la ricognizione cadaverica che sara' effettuata in mattinata. A dare l'allarme, ieri sera, e' stato il figlio che inutilmente ha cercato di contattarla sia durante mattina che nel pomeriggio. L'uomo, preoccupato, ha raggiunto l'abitazione della madre e non l'ha trovata. A quel punto ha presentato denuncia di scomparsa e immediatamente si sono messe in moto le ricerche di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile.