MORTA DOPO INCIDENTE STRADALE FIGLIA DELL'EX SINDACO DI CIVITELLA DEL TRONTO

CRONACA. BELLANTE. Non ce l'ha fatta, a causa delle gravi ferite riportate Jessica Tulini, 20 anni di Villa Lempa di Civitella del Tronto è deceduta questa mattina poco dopo le 12. Jesica era la figlia dell'ex sindaco del paese teramano ora consigliere comunale Mario Tulini, e ieri mattina era rimasta tragicamente coinvolta in un incidente stradale avvenuto sulla Sp 13 a Bellante. Poi era stata ricoverata al Mazzini e dopo una lunga operazione ai polmoni i medici non avevano ancora sciolto la prognosi. Alle 12,45 è arrivata la tragica notizia: la giovane non è riuscita a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportate. E il grave stato degli organi vitali non ha potuto nemmeno renderne possibile l'espianto. Jessica era rimasta ferita dopo essersi scontrata con un furgone, mentre era a bordo della sua Panda 4x4 con cui si stava recando a lavorare a Nereto presso uno studio commerciale dove fa la ragioniera. 31/03/2011 17.54