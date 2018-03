Le Province sono utili? Il convegno sabato a Pescara

POLITICA. ABRUZZO. Il Gruppo regionale dell'Italia dei Valori organizza un convegno dal titolo "La Provincia è utile o inutile?" che si terrà sabato 21 aprile, dalle ore 09.30, nella sala del Museo delle Genti D'Abruzzo a Pescara.

«Abbiamo commissionato uno studio dettagliato sulle Province abruzzesi», ha spiegato il consigliere regionale, Carlo Costantini, «per ricostruire la storia di una anomalia tutta Italiana, per valutarne l'impatto sulla spesa pubblica e per avanzare al Presidente della Regione ed alla sua maggioranza la nostra proposta di riorganizzazione del sistema. Le Province costano molto e rendono poco. Ma costeranno ancora di più e renderanno ancora meno se le Regioni non organizzeranno per tempo la gestione degli effetti del decreto "salva Italia", che le ha svuotate di funzioni, mantenendole in vita».