Esposizione aerei a L’Aquila: parte Italy Aviation Day Expo 2012

L’AQUILA. Si terrà a L’Aquila, il 14,15,16 settembre 2012 l’ Italy Aviation Day Expo 2012 una “mostra” di aeromobili all’aeroporto dei Parchi di Preturo.

L’evento giunto alla sua seconda edizione è organizzato da Consorzio Innova, Aviatoria Consulting, X-Press gestore dell’Aeroporto dei Parchi, Associazione Aeronautica dei Parchi della Provincia di L' Aquila con la collaborazione dell'Aero Club de L’Aquila. La manifestazione prevede l’ esposizione di aeromobili, i loro componenti e servizi, dell’ industria nazionale ed internazionale, in due aree espositive: una indoor (interna) ed un’altra esterna accanto ad una pista di volo. L’evento è rivolto non solo gli operatori del settore ma anche agli estimatori in generale.