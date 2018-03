Anziani e truffe, campagna di prevenzione della Questura

CRONACA. PESCARA. La Questura di Pescara, in collaborazione con il Comune di Pescara ha avviato anche per l’anno 2012 una campagna di prevenzione sulla sicurezza rivolta agli anziani, una categoria di soggetti molto esposta alle attenzioni di malintenzionati, che, in modo sempre più ingegnoso,

approffittando dello stato di solitudine, del reddito medio basso e dell’età, si fingono dipendenti di aziende di pubblica utilità, amici di figli e nipoti o altro al fine di guadagnare la fiducia della vittima per raggirarla e derubarla. Il primo ciclo del progetto inizierà il 23 aprile prossimo e si concluderà entro il mese di maggio. Il secondo ciclo è invece previsto per il mese di settembre. Gli incontri: 23 aprile ore 17.00 Auditorium Circoscrizione Castellammare- Università della Terza Età,( viale Bovio); 7 maggio 2012 ore 16.30 Centro Diocesiano Emmaus (Strada Colle san donato 56)-Caritas; 9 maggio ore 16.00 Centri Sociali Anziani (via P. Nenni, 5); 17 maggio ore 10.00 Casa Albergo Inpdap (via Palizzi, nr. 8).