Silvi, cambio in giunta, Chicella subentra ad Adonide

POLITICA. SILVI. Gabriele Cichella subentra in Giunta al posto del suo collega Sergio Adonide, a lui le deleghe al turismo e cultura.

Dopo aver preso atto delle dimissioni dell’ex assessore al patrimonio e servizi cimiteriali Sergio Adonide, il sindaco Gaetano Vallescura ha deciso di rinnovare la fiducia a Gabriele Cichella, conferendogli le deleghe al turismo in precedenza di Anna Paola Mazzone e della cultura che fino ad ora aveva conservato lui. «Nella passata amministrazione» afferma Vallescura «Cichella ha già dato prova delle sue qualità da assessore al turismo e cultura. Auspico che anche ora possa dare il suo prezioso contributo». «Ringrazio il sindaco della fiducia rinnovatami», commenta il neo assessore. «La sua decisione dimostra saggezza e competenza. In un momento di apparente appannaggio politico dovuto alla riconsegna delle deleghe da parte di alcuni colleghi consiglieri, non mancherò di apportare una marcia in più all’operato dell’amministrazione».