CRONACA. MORRO D’ORO. Un pensionato di 80 anni di Morro D'Oro (Teramo), e' stato trovato impiccato oggi all'interno della sua abitazione dai familiari. L'uomo si e' tolto la vita per motivi sconosciuti. I soccorsi sono stati inutili. Si tratta del secondo suicidio nel giro di poche ore in provincia di Teramo, in

particolare nell'area ricompresa tra Giulianova e la vallata del Vomano. Il primo risale alla scorsa notte quando un anziano ricoverato all'ospedale di Giulianova si e' gettato dalla finestra della sua stanza di degenza.