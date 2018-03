Rapina all'Eurospin di Montesilvano

CRONACA. MONTESILVANO. Una rapina e' stata messa a segno alle 7.45 circa all'Eurospin di Montesilvano, in corso Umberto. Nella struttura c'erano il

direttore e un dipendente che stavano sistemando della merce prima dell'apertura al pubblico quando due banditi sono entrati da una porta di servizio, che era aperta per il personale, e hanno minacciato i due con una pistola. Si sono fatti consegnare il fondo cassa, custodito in una cassaforte dell'ufficio, per un importo di circa mille euro. I due giovani, che sarebbero italiani, avevano il volto coperto da passamontagna. Sono fuggiti su una Fiat Panda Bianca che sarebbe stata rubata a Spoltore. L'ultima rapina nel pescarese e' avvenuta sabato mattina in un distributore di benzina di Villa Raspa di Spoltore: un giovane con il volto coperto e una pistola in pugno ha ottenuto dal titolare dell'impianto Q8 e dal figlio 600 euro e si e' allontanato con una Panda bianca.