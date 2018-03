Rissa sulla passeggiata orientale, arrestati in 4 ad Ortona

CRONACA. ORTONA. I carabinieri di Ortona, diretti dal luogotenente Antonio Giampietri, hanno arrestato o C. C. 33enne di Ortona, S. M. 31enne di Ortona,

S. A. 58enne di Francavilla al Mare e I. M. 48enne di Ortona, responsabili di una rissa lungo la Passeggiata Orientale e lesioni dolose. Secondo la ricostruzione dei carabinieri tutti e quattro sono stati visitati e medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale civile e sono stati dimessi con prognosi dai sette ai dieci giorni. La rissa, che poteva degenerare in ben più gravi conseguenze, è stata interrotta grazie al tempestivo intervento dei militari.

Gli arrestati dovranno presentarsi lunedì mattina davanti al giudice del Tribunale di Chieti per il rito direttissimo, come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica Rosangela Di Stefano.