Il Primo Uomo sul Sole di Mario Consiglio

CULTURA. ABRUZZO. Il primo uomo sul sole è la mostra che raccoglie i risultati della lunga ricerca di Mario Consiglio sulle dinamiche umane.

La rassegna delle opere in mostra al Museolaboratorio di Città Sant’Angelo conta soprattutto sculture in vetroresina di animali in scala reale. Ma, a uno sguardo approfondito, l’apparente realismo di elefanti, gorilla, cani e altri animali svela l’esistenza di inaspettati rapporti dialettici col mondo circostante. Minuscole strutture abitabili, ospitate all’interno di un cane dall’aria servizievole. Grandi pietre che gravano su agnellini indifferenti o collocate nella testa piena di sussiego di un cavallo. Un percorso da scoprire a partire da domani (sabato 14 aprile) alle 19.00: il Museo Laboratorio resterà dedicato all'esposizione di Consiglio fino al 18 Maggio. Curatore è Maurizio Coccia, coordinatore Enzo De Leonibus. Consiglio, classe '68, ha esposto in numerosi spazi privati e pubblici, in Italia e all’estero. Tra i principali: Grimm Museum (Berlino), Trolley Gallery (Londra), Galleria Carbone (Torino), Galleria Seno (Milano), Studio Visconti di Milano, Studio La Città di Verona, Galleria Astuni di Pietrasanta (Lucca). È presente nella sezione umbra della Biennale di Venezia, ospitata presso Palazzo Collicola a Spoleto.