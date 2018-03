Abruzzo, Anas: bandi di gara per oltre 1,8 milioni

OPERE PUBBLICHE. ABRUZZO. L’Anas pubblicherà, sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 16 aprile 2012, due bandi di gara relativi a lavori nelle province di Chieti e Teramo per un investimento complessivo di oltre 1 milione e 800 mila euro.

La prima gara prevede l'esecuzione di lavori di risanamento del corpo stradale, a seguito della frana che ha interessato la strada statale 16 "Adriatica" - in corrispondenza del km 482,700 - in località Vallevò, nel Comune di Rocca San Giovanni (CH), per un importo a base d’appalto di quasi 1 milione di euro. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni dalla data del verbale di consegna e le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 23 maggio 2012 presso Anas S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo – Via dei Piccolomini, 5 – 67100 L'Aquila.

La seconda gara concerne l'esecuzione di opere per la riqualificazione dell'area archeologica nell'ambito dei lavori di costruzione di una variante alla strada statale 80 "del Gran Sasso d'Italia" tra Teramo e Giulianova dal km 72,300 alla località Cartecchio, in provincia di Teramo.

L’importo dei lavori, da ultimare in 210 giorni dalla consegna, è pari a oltre 800 mila euro.