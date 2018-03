Riaperta al traffico la strada “Mulino Cene”

VIABILITA’. MONTEODORISIO. A seguito degli interventi di riqualificazione effettuati negli ultimi giorni è stata riaperta la strada comunale che collega Monteodorisio con la zona industriale della Valsinello.

Un intervento importante che permette non solo a chi è diretto nella zona industriale, ma anche ai cittadini del medio vastese di raggiungere più comodamente i propri paesi di residenza.

La strada chiusa da un paio di anni a causa dei cedimenti del piano viabile, nonché per il cattivo stato di conservazione del manto bituminoso, si ripresenta al territorio nelle condizioni tali da permettere la fluidità della circolazione entro i margini della necessaria sicurezza. L’opera fa parte dei molteplici servizi che la “Monteodorisio Energy” sta fornendo al Comune di Monteodorisio, previsti nel contratto per la progettazione, realizzazione e gestione dei sei impianti fotovoltaici realizzati dalla stessa società per la potenza complessiva di 5,550 MWp.