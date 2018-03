Evade dai domiciliari, arrestato nuovamente a Francavilla

CRONACA. FRANCAVILLA. I carabinieri di Francavilla al Mare hanno arrestato questa mattina Gioacchino Savarese per evasione. L’uomo, 37 anni, deve

scontare una pena residua di mesi 6 di reclusione: lo scorso febbraio era stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare, con possibilità di allontanarsi solo in determinati orari. Savarese, conosciuto alle forze dell’ordine per aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato riconosciuto dai militari di pattuglia mentre era intento a parlare con un suo conoscente, anch’esso noto ai carabinieri di Francavilla al Mare, in orari diversi da quelli in cui gli è stato concesso di allontanarsi dal proprio domicilio - nonché luogo di detenzione. Dopo un breve accertamento per verificare lo stato dei fatti, i carabinieri hanno condotto l’uomo presso la caserma di viale Maiella dove hanno formalmente proceduto al suo arresto per il reato di evasione. L’udienza di convalida è prevista per la mattinata di domani.