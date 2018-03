Rifiuti: impianto per il compost, a Pescara firmano 4 comuni

CRONACA. PESCARA. I Comuni di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Roccamorice, Cappelle sul Tavo e Moscufo, puntano a realizzare in forma associata uno o più impianti per trasformare la frazione organica dei rifiuti in fertilizzante attraverso un processo naturale.

Il progetto, denominato CompostAutentico, vede come capofila il comune di San Valentino, con il sindaco Angelo D'Ottavio, che è anche assessore provinciale e rappresentante della rete Borghi Autentici d'Italia, a cui appartengono tutti e quattro i Comuni. Per realizzare questo progetto (l'avviso è stato già pubblicato) sarà sottoscritto domani, alle ore 11, nella Sala Figlia di Iorio della Provincia, un protocollo d'intesa tra le amministrazioni. L'incontro sarà anche l'occasione per presentare i dati sulla quantità di frazione organica di rifiuti che i quattro Comuni raccolgono e sulle potenzialità di risparmio che un progetto del genere puo' determinare per i Bilanci delle amministrazioni coinvolte.