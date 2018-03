Non ha soldi per la spesa, ruba di notte in supermercato

GIULIANOVA. I carabinieri di Giulianova hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato Nafi Quazimi 22enne, operaio residente a Giulianova.

L’uomo utilizzando una pietra di grosse dimensioni ha sfondato la vetrina entrando all’interno del negozio per tentare di asportare varie derrate alimentari, liquori ed altro, senza riuscirvi per il tempestivo intervento dei militari dell’Arma. I carabinieri si sono precipitati sul posto allertati dall’attivazione del sistema di allarme collegato con la centrale Operativa. All’arrivo dei militari il macedone, incensurato e al momento senza lavoro, si giustificava con la necessità di rubare «per fame, non riesco a fare la spesa per poter far mangiare la mia famiglia ….».