Ubriachi al volante, due persone denunciate a Teramo

CRONACA. TERAMO. Alla guida dell’auto restano coinvolti in due distinti incidenti, in via Garibaldi e via XX Settembre. Poi risultano positivi a droga test e alcool test fatti effettuare dalla Polizia locale intervenuta per i rilievi: per i due automobilisti, S.M. e R. L., è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente e di alcol.

Gli uomini della Polizia locale coordinati da Luca Montanari hanno anche sequestrato le autovetture, una Bmw e una Fiat Punto, e ritirato le patenti di guida ai due automobilisti. Nel primo scontro frontale tra la Bmw e una Lancia Y, dove sono rimaste ferite due persone, l’automobilista alla guida della berlina tedesca è risultato positivo al test antidroga; mentre nel secondo caso i controlli sull’autista della Fiat Punto che ha tamponato una Ford Fiesta hanno accertato un alto tasso alcoolico nel sangue. Per entrambi, quindi, sono scattate le denunce, il sequestro delle autovetture e il ritiro della patente di guida da parte degli uomini della Polizia locale.