CRONACA. PESCARA. Un uomo di 85 anni e' rimasto ustionato ieri sera, in modo non grave, a seguito di un incendio avvenuto nella sua abitazione per un corto circuito.

Sono andati a fuoco il televisore e il divano e il fumo ha annerito i locali. A domare l'incendio sono stati i vigili del fuoco di Popoli e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'anziano, che era solo in casa, e' rimasto ferito alle gambe (ustioni di secondo e terzo grado) ed e' stato trasportato all'ospedale di Pescara.