Viabilità. Lavori sulla Sr 17, chiusa per due giorni

VIABILITA’. PESCARA. Stop al traffico su un tratto della strada regionale 17, nel territorio del comune di Popoli (Pescara), dalle ore 8 di mercoledì 11 aprile fino alle ore 18 del giorno successivo, giovedì 12 aprile. Lo dispone un’ordinanza della Provincia di Pescara che ha imposto la sospensione della circolazione veicolare dal km 79 + 000 al chilometro 79 + 700 per consentire l’esecuzione di lavori in questo pezzo dell’arteria.

L’ordinanza della Provincia prevede che il traffico venga deviato per tutte le direzioni di marcia sulla strada regionale 153, sulle strade comunali di Popoli e sulla SS 5, la Tiburtina Valeria. Il tratto stradale dal km 74+935 (bivio per San Benedetto in Perillis) al km 82+750 sarà limitato alla circolazione dei soli residenti, ad eccezione della porzione chiusa completamente al traffico.