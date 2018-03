Ruba in un bar 127 pacchetti di sigarette e 193 euro in monete

CRONACA. VASTO. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Vasto, insieme agli agenti del commissariato di polizia verso le 5 di oggi hanno

tratto in arresto in flagranza per furto aggravato, Costel Blanaru, 36enne di nazionalità rumena, incensurato, da pochi giorni domiciliato a Vasto. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un bar via Ciccarone mentre cercava di allontanarsi dal retro. E’ stata rinvenuta l’intera refurtiva consistente in 127 pacchetti di sigarette di varie marche e la somma complessiva di euro 193,17 in monete che veniva immediatamente restituita al titolare del bar.