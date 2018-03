Fotocopie, la finanza denuncia titolare di una copisteria

CRONACA. CHIETI. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Chieti, hanno sequestrato 57 opere librarie integralmente fotocopiate, 2 personal computers, 16 pen drive, 1 memory card. Si tratta di testi e libri integralmente fotocopiati pronti per essere venduti all’utente finale.

I militari hanno scoperto, nell’ambito di un servizio predisposto per il controllo delle disposizioni sulla protezione del diritto d’autore, nel Comune di Chieti, un esercizio commerciale che fotocopiava per intero i libri.

Il titolare è stato denunciato in flagranza di reato.

La normativa sul "Diritto d'Autore" prevede la possibilità di fotocopiare opere dell'ingegno, esclusivamente per uso personale, per non oltre il 15% delle pagine di ciascuna pubblicazione. L'illecita attività di fotoriproduzione è punita con la reclusione da uno a quattro anni ed una multa da 2.582,28 euro a 15.493,71, nonché con altre sanzioni amministrative pecuniarie.