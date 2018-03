L’Aquila, nuovo comandante provinciale alla Forestale

CRONACA. L'AQUILA. Si è insediato oggi il nuovo Comandante Provinciale, il Primo dirigente, Nevio Savini, proveniente dal Comando Provinciale di Chieti, del quale è stato Comandante negli ultimi tre anni.

Savini è stato altresì per undici anni Capo dell’Ufficio territoriale per la biodiversità e dell’Ufficio foreste demaniali regionali di Pescara, per oltre cinque anni Comandante della Base elicotteri CFS di Pescara e a lungo responsabile del Servizio Cites di Pescara (Convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione), Autorità amministrativa Cites per l’Abruzzo e responsabile del Distaccamento forestale di alta specializzazione e di pronto impiego di Popoli.