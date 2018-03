Pensionato e impiegto derubati da banditi

CRONACA. TERAMO. Hanno usato il trucco della macchia sulla giacca ed hanno rapinato un ottantenne in via Delfico a Teramo che poco prima aveva ritirato

la pensione di circa 750 euro. Sempre questa mattina due uomini, questa volta con il volto coperto dai caschi da motociclista, in via Forti hanno rapinato un uomo di 43 anni che aveva appena ritirato 2000 euro alle poste. Il malcapitato ha raccontato di essere stato minacciato con un cacciavite. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Teramo per individuare i malviventi.