Sanità, presentata la Carta dei servizi del cittadino

SANITA'. ABRUZZO. Nasce la prima carta dei servizi sanitari regionali e sarà distribuita a tutte le famiglie abruzzesi per la consultazione di numeri, liste d'attesa, indirizzi dei presidi sanitari.

L'iniziativa, «unica nel suo genere sul piano della metodica», è stata presentata questa mattina dal Commissario ad acta per la Sanità, Gianni Chiodi e dall'Assessore alla Prevenzione e dal Direttore dell'Agenzia sanitaria regionale.

«La carta dei servizi», è stato detto, «è un opuscolo di 120 pagine maneggevole, pratico e non ingombrante, intitolata "Informati", presenta un sommario fondamentale per districarsi e interrogare l'intera gamma dell'offerta sanitaria regionale, Asl per Asl». Il punto di vista della consultazione della Carta, come è stato spiegato dagli organizzatori dell'evento, è quello del cittadino che si pone domande su cosa fare, dove andare, chi chiamare nei momenti concitati della necessità. Il sommario, dunque, è diviso in sezioni, ciascuna delle quale legate alle maggiori problematicità che riguardano la vita sanitaria di donne, bambini e anziani e perfino degli stranieri, sempre più numerosi nelle nostre comunità. Non mancano i numeri di telefoni, nomi, indirizzi e localizzazioni geografiche dei vari presidi, informazioni sui ticket ed esenzioni, sui servizi di emergenza-urgenza, perfino notizie in ordine agli adempimenti sanitari delle imprese. Nella Carta trovano posto anche le prestazioni offerte dalle strutture accreditate.

